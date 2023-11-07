Валерія Залужного приголомшила трагедія, яка сталася з його помічником, пише Politeka.net.

На своїй закритій сторінці в Facebook Валерій Залужний опублікував чорно-біле фото.

Валерій Залужний, опублікувавши фото майора Геннадія Частякова, коротко його прокоментував:

«Вибач Друже. Тримай небо».

Раніше Валерій Залужний повідомив, що його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков загинув у свій День народження у родинному колі.

«В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…», - повідомляв Валерій Залужний.

Валерій Залужний також підкреслив, що причини та обставини загибелі його помічника і друга будуть встановлені в ході досудового розслідування.

На даний момент відомо, що до загибелі помічника Валерія Залужного призвів невдалий подарок.

Правоохоронці встановили колегу-військовослужбовця, який подарував Частякову гранати, повідомив очільник МВС Клименко. За даними слідства, отримавши подарунки, Частяков почав показувати їх вдома рідним, зокрема синові, який «почав крутити кільце гранати».

Також в МВС повідомили, що під час обшуку в кабінеті колеги, який вручив подарунок, знайшли ще дві таких гранати.

Тривають першочергові слідчі дії.

ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи повідомляють, що «подарунковий набір» з гранатами та пляшкою віскі Частяков міг сприйняти як жарт – мовляв це не бойові гранати, а чарки.

Відомо, що Частяков забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки.

«… Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух…», - розповів про обставини трагедії міністр МВС Ігор Клименко.

В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Внаслідок вибуху постраждав 13-річний син Частякова, він у лікарні.

Українці приголомшені трагедією, але не поспішають вірити в офіційну версію.

«Навіщо висмикнув чеку?»,

«Не вірю»,

«Хлопці на 0, потребують ці гранати а вони дарують їх один одному»,

«Звучить як дурний жарт. Подарувати людині з дітьми бойові гранати. Щоб що? Зберігали десь на видному місці? Давав погратися дітям? Ховав у сейф? Їх же навіть не викинеш на смітник... Що то за геморойний подарунок?», - коментують трагедію користувачі соцмереж.

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