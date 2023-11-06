Збільшилася кілкьість постраждалих внаслідок ракетної атаки окупантів на Одесу, також стали відомі наслідки інших жорстоких ударів.

Внаслідок нічної російської атаки по Одесі поранення отримали 8 місцевих жителів, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення одеської влади.

Ззначається, що троє людей з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено.

Уточнюється, що їхній стан стабільний.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею в Одесі.

"Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів, інфраструктура. Рятувальники ДСНС встановили пункт обігріву і впродовж ночі надавали жителям психологічну допомогу", - розповіли в МВС.

Як відомо, із вчорашнього вечора війська РФ атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами. ППО знищила 15 «шахедів» із 22 і ракету Х-59.

Окрім Одеси, вночі російська армія вдарила по Херсону протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок, в радіусі 400 метрів від нього повибивало шибки.

Інформації про постраждалих немає, повідомив керівник пресофісу ОВА Толоконніков.

Окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав.

"Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час", - повідомили в МВС України.

В Мережі тим часом з’являються нові кадри з центру Одеси після нічної атаки російських загарбників.

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