В українській столиці знову пролилася кров, в поліції розповіли подробиці злочину, який стався посеред вулиці.

Як повідомляє Politeka.net, кривава драма розігралася у Солом’янському районі столиці.

Там поліцейські отримали повідомлення від киян про виявлення чоловіка з ножовими пораненнями шиї поруч із залізничною станцією «Караваєві дачі».

Згодом були встановлені обставини нападу. Як виявилося, чоловік став жертвою свого товариша.

«Двоє товаришів, розпиваючи алкогольні напої, влаштували бійку, у результаті якої потерпілий отримав ножове поранення. Після скоєного нападник втік з місця злочину. Поранений з останніх сил дібрався до найближчого місця скупчення людей та попросив допомоги», - розповіли в поліції.

Зловмисника було затримано, ним виявився киянин, 1982 року народження. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Його товариш, якого він вдарив ножем, вижив і був доставлений до лікарні.

Додамо, що тим часом стало відомо про нещастя, яке сталося під Києвом. Там, в одному із сіл Білоцерківського району, 3-річна дитина постраждала через кип'яток. Хлопчик став на табурет та зачепив відро з гарячею водою, яке стояло на плиті.

З опіками тіла дитину терміново ушпиталили до дитячої лікарні.

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