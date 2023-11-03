Як повідомляє Politeka.net, кривава драма розігралася у Солом’янському районі столиці.
Там поліцейські отримали повідомлення від киян про виявлення чоловіка з ножовими пораненнями шиї поруч із залізничною станцією «Караваєві дачі».
Згодом були встановлені обставини нападу. Як виявилося, чоловік став жертвою свого товариша.
«Двоє товаришів, розпиваючи алкогольні напої, влаштували бійку, у результаті якої потерпілий отримав ножове поранення. Після скоєного нападник втік з місця злочину. Поранений з останніх сил дібрався до найближчого місця скупчення людей та попросив допомоги», - розповіли в поліції.
Зловмисника було затримано, ним виявився киянин, 1982 року народження. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Його товариш, якого він вдарив ножем, вижив і був доставлений до лікарні.
Додамо, що тим часом стало відомо про нещастя, яке сталося під Києвом. Там, в одному із сіл Білоцерківського району, 3-річна дитина постраждала через кип'яток. Хлопчик став на табурет та зачепив відро з гарячею водою, яке стояло на плиті.
З опіками тіла дитину терміново ушпиталили до дитячої лікарні.
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