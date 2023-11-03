В украинской столице снова пролилась кровь, в полиции рассказали подробности преступления, которое произошло посреди улицы.

Как сообщает Politeka.net, кровавая драма разыгралась в Соломенском районе столицы.

Там полицейские получили сообщение от киевлян об обнаружении мужчины с ножевыми ранениями шеи рядом с железнодорожной станцией «Караваевы дачи».

Впоследствии были установлены обстоятельства нападения. Как оказалось, мужчина стал жертвой своего товарища.

«Двое товарищей, распивая алкогольные напитки, устроили драку, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение. После совершенного нападавший скрылся с места преступления. Раненый из последних сил добрался до ближайшего места скопления людей и попросил помощи», - рассказали в полиции.

Злоумышленник был задержан, им оказался киевлянин, 1982 года рождения. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Его товарищ, которого он ударил ножом, выжил и был доставлен в больницу.

Добавим, что тем временем стало известно о несчастье, которое произошло под Киевом. Там, в одном из сел Белоцерковского района, 3-летний ребенок пострадал из-за кипятка. Мальчик встал на табурет и задел ведро с горячей водой, стоявшее на плите.

С ожогами тела ребенка срочно госпитализировали в детскую больницу.

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Напомним, ранее стало известно о кошмаре под Киевом - в человека стреляли в собственном дворе.

Кроме того, Politeka.net писала, что остановилось сердце украинца, которого многие знали и любили.

Также сообщалось о жутком убийстве в укрытии - погибшему было всего 28 лет.