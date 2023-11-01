Під Києвом розстріляли авто, в якому знаходився водій, подробиці злочину розповіли в поліції.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, стрілянина прогриміла у Бучі.

Двє невідомих напали на 45-річного чоловіка у його власному дворі.

«Виявилось, що двоє чоловіків заздалегідь запланували вбивство бучанина і для вчинення злочину придбали зброю. Вони прибули до Бучі й почали слідкувати за будинком майбутньої «жертви».

Напередодні наміченого дня, зловмисники прибули до місця злочину і стали чекати на потерпілого. Зранку, коли той вигнав машину, аби їхати у справах, обидва у балаклавах пішли до нього», - розповіли в поліції обставини зухвалого злочину.

Один із них, як потім з’ясувалось 25-річний уродженець Житомирщини, здійснив 8 пострілів по автівці чоловіка.

Нападники втекли з місця розстрілу і виїхали з Київщини, однак поліцейським вдалося їх затримати.

За фактом замаху на вчинення умисного вбивства групою осіб слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до пожиттєвого увʼязнення.

Також повідомляється, що жертва замаху вижила, але чоловік отримав дотичне вогнепальне поранення черевної порожнини.

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