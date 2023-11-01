Вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є трагічні наслідки

Згідно з даними МВС України, на Полтавщині близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці.

«Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння», - повідомили в МВС.

На щастя, минулося без жертв.

Під вогнем була і Харківська область - ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район.

«У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення», - розповіли в МВС про трагічні наслідки нових атак.

На Донеччині внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Крім того, окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Жахливою була ніч і на Херсонщині - ворог обстрілював регіон упродовж всієї ночі.

Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило і село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район.

Також нанесли 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Від нових обстрілів здригнулася і Миколаївська область – опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків.

Внаслідок атак пошкоджено два приватні будинки.



