Ночью оккупанты нанесли массированные обстрелы по территории Украины, есть трагические последствия

Согласно данным МВД Украины, в Полтавской области около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

«В течение нескольких часов почти 100 спасателей тушили огонь. Использовали робот для пожаротушения», – сообщили в МВД.

К счастью, обошлось без жертв.

Под огнем была и Харьковская область – вечером оккупанты обстреляли Купянский район.

«В селе Петропавловка один человек погиб, еще один получил ранения», - рассказали в МВД о трагических последствиях новых атак.

На Донетчине в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.

Кроме того, оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под удар попали город Никополь, села Ильинка и Марьевка.

Ужасной была ночь и на Херсонщине - враг обстреливал регион всю ночь.

Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривне в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попало и село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи русские военные снова обстреляли Бериславский район.

Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львову.

От новых обстрелов вздрогнула и Николаевская область – в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков.

В результате атак повреждены два частных дома.



