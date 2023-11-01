Согласно данным МВД Украины, в Полтавской области около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
«В течение нескольких часов почти 100 спасателей тушили огонь. Использовали робот для пожаротушения», – сообщили в МВД.
К счастью, обошлось без жертв.
Под огнем была и Харьковская область – вечером оккупанты обстреляли Купянский район.
«В селе Петропавловка один человек погиб, еще один получил ранения», - рассказали в МВД о трагических последствиях новых атак.
На Донетчине в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.
Кроме того, оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под удар попали город Никополь, села Ильинка и Марьевка.
Ужасной была ночь и на Херсонщине - враг обстреливал регион всю ночь.
Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривне в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попало и село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи русские военные снова обстреляли Бериславский район.
Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львову.
От новых обстрелов вздрогнула и Николаевская область – в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков.
В результате атак повреждены два частных дома.