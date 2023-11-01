Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що отримав інформацію, пише Politeka.net.
«Хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру», - розповів Валерій Залужний.
Валерій Залужний також звернувся до всіх українців:
«Прошу кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення», - підкреслив Валерій Залужний.
Валерій Залужний також наголосив, що акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram йому не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо.
«Усі вони – фейкові», - підкреслив Валерій Залужний.
Валерій Залужний також повідомив про єдиний канал, в якому він інформує суспільство про роботу на своїй посаді - Головнокомандувач ЗСУ (верифікований).
Також Валерій Залужний залишив посилання на свої оффіційні сторінки у Facebook та мережі Х.
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Крім того, Politeka.net писала, що Валерій Залужний зміг здивувати Захід.