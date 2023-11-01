Валерій Залужний звернувся із терміновою заявою і те, що він повідомив дуже важливо.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що отримав інформацію, пише Politeka.net.

«Хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру», - розповів Валерій Залужний.

Валерій Залужний також звернувся до всіх українців:

«Прошу кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення», - підкреслив Валерій Залужний.

Валерій Залужний також наголосив, що акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram йому не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо.

«Усі вони – фейкові», - підкреслив Валерій Залужний.

Валерій Залужний також повідомив про єдиний канал, в якому він інформує суспільство про роботу на своїй посаді - Головнокомандувач ЗСУ (верифікований).

Також Валерій Залужний залишив посилання на свої оффіційні сторінки у Facebook та мережі Х.

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