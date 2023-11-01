Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что получил информацию, пишет Politeka.net.
«Кто-то, используя мое имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера», – рассказал Валерий Залужный.
Валерий Залужный также обратился ко всем украинцам:
«Прошу каждого, кто получит что-то подобное, не доверять содержанию сообщения», – подчеркнул Валерий Залужный.
Валерий Залужный также отметил, что аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram ему принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем «Валерий Залужный».
«Все они – фейковые», - подчеркнул Валерий Залужный.
Валерий Залужный также сообщил о едином канале, в котором он информирует общество о работе на своей должности – Главнокомандующий ВСУ (верифицированный).
Также Валерий Залужный оставил ссылку на свои официальные страницы в Facebook и сети Х.
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Также напомним, что Валерий Залужный мысленно готовится к второй войне.
Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный смог удивить Запад.