Валерий Залужный обратился со срочным заявлением и то, что он сообщил очень важно.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что получил информацию, пишет Politeka.net.

«Кто-то, используя мое имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера», – рассказал Валерий Залужный.

Валерий Залужный также обратился ко всем украинцам:

«Прошу каждого, кто получит что-то подобное, не доверять содержанию сообщения», – подчеркнул Валерий Залужный.

Валерий Залужный также отметил, что аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram ему принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем «Валерий Залужный».

«Все они – фейковые», - подчеркнул Валерий Залужный.

Валерий Залужный также сообщил о едином канале, в котором он информирует общество о работе на своей должности – Главнокомандующий ВСУ (верифицированный).

Также Валерий Залужный оставил ссылку на свои официальные страницы в Facebook и сети Х.

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Также напомним, что Валерий Залужный мысленно готовится к второй войне.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный смог удивить Запад.