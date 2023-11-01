Под Киевом расстреляли автомобиль, в котором находился водитель, подробности преступления рассказали в полиции.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, стрельба прогремела в Буче.

Двое неизвестных напали на 45-летнего мужчину в его собственном дворе.

«Оказалось, что двое мужчин заранее запланировали убийство бучанина и для совершения преступления приобрели оружие. Они прибыли в Бучу и начали следить за домом будущей «жертвы».

Накануне намеченного дня, злоумышленники прибыли к месту преступления и стали ждать потерпевшего. Утром, когда тот вывел машину, чтобы ехать по делам, оба в балаклавах пошли к нему» , - рассказали в полиции обстоятельства дерзкого преступления.

Один из них, как потом выяснилось 25-летний уроженец Житомирщины, произвел 8 выстрелов по автомобилю мужчины.

Нападавшие скрылись с места расстрела и выехали из Киевщины, однако полицейским удалось их задержать.

По факту покушения на совершение умышленного убийства группой лиц следователи сообщили злоумышленникам о подозрении. Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Также сообщается, что жертва покушения выжила, но мужчина получил касательное огнестрельное ранение брюшной полости.

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