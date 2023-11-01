Серце відомого спортивного оглядача, головного редактора тижневика «Футбол» Артема Франкова зупинилось пізно ввечері 31 жовтня.

Трагічну новину повідомив прес-аташе київського «Динамо» Андрій Шахов та підтвердили на офіційному телеграм-каналі медійника.

У Франкова стався інсульт, другий за ліком. Журналіст потрапив до реанімації, лікарям врятувати його життя не вдалося.

«Слів немає. Світла пам'ять, друже. І дякую за все», – написав Шахов.

Артем Франков народився 24 липня 1970 року в Харкові. Український спортивний журналіст. Заслужений журналіст України (2005), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2012). З 1997 року працював головним редактором журналу «Футбол».

Після початку повномасштабної війни видання під назвою «Футбол-війна» виходило в електронному форматі.

Українці приголомшені цією новиною і висловлюють родині Артема Франкова співчуття.

«Боже... Царство Небесне! Його газета "Футбол" довгі роки була невід'ємною частинкою мого футбольного життя»,

«Він же тільки новий журнал презентував»,

«Нехай з Богом спочиває!!! Вічна пам'ять»,

«Царство Небесне, пішла ціла эпоха нашої футбольної журналістики»,

«Як боляче! Вічна памʼять!», - пишуть користувачі Facebook.

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