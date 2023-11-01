Сердце известного спортивного обозревателя, главного редактора еженедельника «Футбол» Артема Франкова остановилось поздно вечером 31 октября.

Трагическую новость сообщил пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов и подтвердили на официальном телеграмм-канале медийщика.

У Франкова произошел инсульт, второй по счету. Журналист попал в реанимацию, врачам спасти его жизнь не удалось.

«Слов нет. Светлая память, друг. И спасибо за все» , – написал Шахов.

Артём Франков родился 24 июля 1970 года в Харькове. Украинский спортивный журналист. Заслуженный журналист Украины (2005), награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени (2012). С 1997 года работал главным редактором журнала "Футбол".

После начала полномасштабной войны издание под названием "Футбол-война" выходило в электронном формате.

Украинцы ошеломлены этой новостью и выражают семье Артема Франкова соболезнования.

«Боже… Царство Небесное! Его газета "Футбол" долгие годы была неотъемлемой частицей моей футбольной жизни»,

«Он же только новый журнал презентовал»,

«Пусть с Богом покоится! Вечная память»,

«Царство Небесное, ушла целая эпоха нашей футбольной журналистики»,

«Как больно! Вечная память!» , – пишут пользователи Facebook.

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