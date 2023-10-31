За словами речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, на Авдіївському напрямку наразі зосереджено до 40 000 окупантів і до 300 російських танків.

В ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, чи є у Сил оборони укріплені позиції на випадок необхідності відходу з району Авдіївки, Штупун запевнив: "Ніхто не збирається відходити".

Також Штупун розповів про ситуацію на Мар’їнському напрямку.

«Біля Мар’їнки щодня фіксується по 20-25 спроб штурмувати наші позиції. Наразі ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед", - повідомив речник ЗСУ.

Додамо, згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, за минулу добу знищено ще 870 окупантів.

Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на ранок 31 жовтня на українській землі знищено вже 300810 тисяч окупантів.

У свою чергу очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш запевнив, що Авдіївський терикон повністю контролюється ЗСУ.

Барабаш також зазначив, що росіяни обрали тактику - швидше там вмирати під вогнем ЗСУ. І це дає нашим військовим змогу ефективно їх знищити.

Про ситуацію в Авдіївці також розповів військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, штурми окупантів продовжуються.

«Але надалі буде складніше, адже окупант підготував значні сили для продовження атак.

Ворог може найближчим часом рушити як на півночі, так і на півдні від міста. Наші воїни готові на всіх ділянках. Але питання у тому, наскільки вистачить сил та де буде зупинений ворог», - зазначив Мірошніков.

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