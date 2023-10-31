По словам спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, на Авдеевском направлении сейчас сосредоточено до 40 000 окупантов и до 300 российских танков.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос, есть ли у Сил обороны укрепленные позиции на случай необходимости ухода из района Авдеевки, Штупун заверил: "Никто не собирается отходить" .

Также Штупун рассказал о ситуации на Марьинском направлении.

«Возле Марьинки ежедневно фиксируется по 20-25 попыток штурмовать наши позиции. Пока враг остается без успеха, теряет личный состав, некоторую технику и отходит назад. Но все время снова пытается идти вперед", - сообщил спикер ВСУ.

Добавим, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки уничтожены еще 870 оккупантов.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на утро 31 октября на украинской земле уничтожено уже 300810 оккупантов.

В свою очередь глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заверил, что Авдеевский террикон полностью контролируется ВСУ.

Барабаш также отметил, что россияне выбрали тактику – быстрее там умирать под огнем ВСУ. И это позволяет нашим военным эффективно их уничтожить.

О ситуации в Авдеевке рассказал и военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, штурмы оккупантов продолжаются.

«Но дальше будет сложнее, ведь оккупант подготовил значительные силы для продолжения атак.

Враг может в ближайшее время двинуться как к северу, так и к югу от города. Наши воины готовы по всем участкам. Но вопрос в том, насколько хватит сил и где будет остановлен враг», - отметил Мирошников.

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