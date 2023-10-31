Протягом минулої доби відбулося майже 40 бойових зіткнень, жорстокі бої не стихають ані на хвилину.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противик безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

Також повідомляється, що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупант не полишають спроб оточити Авдіївку.

«Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат», - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські Герої відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Додамо, згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни, внаслідок «м’ясних штурмів» росіяни втрачають до 70% особового складу підрозділів.

Як повідомляють експерти, росіяни кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки загони піхоти "Шторм-Z", знищуючи їхній особовий склад до 70% за лічені дні.

Штурмові підрозділи "Шторм-Z" складаються переважно із штафників та в'язнів. Цю піхоту російське командування застосовує у лобових атаках Авдіївки.

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