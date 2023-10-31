За прошедшие сутки произошло почти 40 боевых столкновений, жестокие бои не стихают ни на минуту.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.

Также сообщается, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупант не оставляют попыток окружить Авдеевку.

«Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские Герои отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - сообщили в Генштабе ВСУ.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Добавим, согласно данным аналитиков Института изучения войны, в результате «мясных штурмов» россияне теряют до 70% личного состава подразделений.

Как сообщают эксперты, россияне бросают на "мясные штурмы" Авдеевки отряды пехоты "Шторм-Z", уничтожая их личный состав до 70% в считанные дни.

Штурмовые подразделения "Шторм-Z" состоят преимущественно из штафников и заключенных. Эту пехоту российское командование применяет в лобных атаках Авдеевки.

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