В результате ночной российской атаки по Одессе ранения получили 8 местных жителей, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщения одесских властей.
Отмечается, что три человека с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятеро госпитализированы.
Уточняется, что их состояние стабильное.
Напомним, ранее стало известно, что из-за российской атаки серьезные повреждения здания художественного музея в Одессе.
"В результате атаки повреждены 20 многоквартирных домов, художественный музей, более двух десятков автомобилей, инфраструктура. Спасатели ГСЧС установили пункт обогрева и ночью оказывали жителям психологическую помощь", - рассказали в МВД.
Как известно, со вчерашнего вечера войска РФ атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами. ПВО уничтожило 15 «шахедов» из 22 и ракету Х-59.
Кроме Одессы ночью российская армия ударила по Херсону противорадиолокационной ракетой Х-31П. Она повредила пятиэтажный жилой дом, в радиусе 400 метров от него выбило стекла.
Информации о пострадавших нет, сообщил руководитель пресс-офиса ОВА Толоконников.
Кроме этого, ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав.
"Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – наибольшее количество за все время" , - сообщили в МВД Украины.
В Сети тем временем появляются новые кадры из центра Одессы после ночной атаки российских захватчиков.
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