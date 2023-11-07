Валерия Залужного ошеломила трагедия, которая произошла с его помощником, пишет Politeka.net.

На своей закрытой странице в Facebook Валерий Залужный опубликовал черно-белое фото.

Валерий Залужный, опубликовав фото майора Геннадия Частякова, кратко прокомментировал:

«Извини Друг. Держи небо» .

Ранее Валерий Залужный сообщил, что его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков погиб в свой День рождения в кругу семьи.

«В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…» , - сообщал Валерий Залужный.

Валерий Залужный также подчеркнул, что причины и обстоятельства гибели его помощника и друга будут установлены в ходе досудебного расследования.

На данный момент известно, что к гибели помощника Валерия Залужного привел неудачный подарок.

Правоохранители установили коллегу-военнослужащего, подарившего Частякову гранаты, сообщил глава МВД Клименко. По данным следствия, получив подарки, Частяков начал показывать их дома родным, в частности, сыну, который «начал крутить кольцо гранаты».

Также в МВД сообщили, что во время обыска в кабинете вручившего подарок коллеги нашли еще две таких гранаты.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что «подарочный набор» с гранатами и бутылкой виски Частяков мог воспринять как шутку – мол, это не боевые гранаты, а рюмки.

Известно, что Частяков забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки.

«… Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв…», - рассказал об обстоятельствах трагедии министр МВД Игорь Клименко.

В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.

В результате взрыва пострадал 13-летний сын Частякова, он в больнице.

Украинцы ошеломлены трагедией, но не спешат верить в официальную версию.

«Зачем выдернул чеку?»,

«Не верю»,

«Ребята на 0, нуждаются в этих гранатах, а они дарят их друг другу»,

«Звучит как глупая шутка. Подарить человеку с детьми боевые гранаты. Чтоб что? Хранили где-нибудь на видном месте? Давал поиграть детям? Прятал в сейфе? Их же даже не выбросишь на помойку... Что это за геморройный подарок?» , – комментируют трагедию пользователи соцсетей.

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