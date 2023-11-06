Нова трагедія сталася у Київській області, в поліції розповіли про її обставини.

Моторошна надзвичайна подія сталася на Броварщині, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини.

На даний момент відомо, що 5 листопада пізно ввечері на станції «Бобрик» пасажирський потяг сполученням Київ-Ніжин здійснив наїзд на хлопця.

За словами машиніста, хлопець сидів на залізничних коліях.

«Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм уродженець Фастівщини загинув на місці», - розповіли в поліції.

За словами поліцейських, загиблому було всього 19 років. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Додамо, що останні дні це вже не перша трагедія на залізниці в Київській області. Так, 4 листопада електропотяг збив 15-річну дівчину поблизу станції «Лісова Буча»

Надзвичайна подія сталася близько 16 години. Правоохоронці попередньо встановили, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

Раніше жертвою наїзду потяга стала 21-річна дівчина.

Моторошний інцидент стався в Бучі. Свідки кажуть, що дівчина перебігала платформу у навушниках.

«Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки. Важливо памʼятати, що переходити залізничну колію необхідно лише у встановленому місці, переконавшись у відсутності потяга! Бережіть своє життя!», - закликали і поліції українців.

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