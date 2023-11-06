Новая трагедия произошла в Киевской области, в полиции рассказали о ее обстоятельствах.

Жуткое чрезвычайное происшествие произошло на Броварщине, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины.

На данный момент известно, что 5 ноября поздно вечером на станции «Бобрик» пассажирский поезд сообщением Киев-Нежин совершил наезд на парня.

По словам машиниста, парень сидел на железнодорожных путях.

«Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм уроженец Фастовщины погиб на месте», – рассказали в полиции.

По словам полицейских, погибшему было всего 19 лет. Следователи начали досудебное расследование.

Добавим, что за последние дни это уже не первая трагедия на железной дороге в Киевской области. Так, 4 ноября электропоезд сбил 15-летнюю девушку возле станции «Лесная Буча»

Происшествие произошло около 16 часов. Правоохранители предварительно установили, что 31-летний машинист применил экстренное торможение, увидев человека на пути, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

Ранее жертвой наезда поезда стала 21-летняя девушка.

Жуткий инцидент произошел в Буче. Свидетели говорят, что девушка перебегала платформу в наушниках.

«Полиция Киевщины напоминает: железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности. Важно помнить, что переходить железнодорожный путь необходимо только в установленном месте, убедившись в отсутствии поезда! Берегите свою жизнь!», – призвали и полиции украинцев.

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