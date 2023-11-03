Продовжує зростати кількість жертв страшного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, померла ще одна людина.

«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти», - повідомили в прокуратурі.

Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених.

Слідство триває, зазначили в прокуратурі.

За даними слідства, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Також спочатку повідомлялось про шістьох загиблих та 16 поранених.

Усі загиблі були цивільними

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна обов’язково відповість на ракетний удар російської армії по терміналу «Нової пошти» під Харковом.

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