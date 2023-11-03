Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район. Внаслідок атаки виникли пожежі.

«Вже за годину під удар БПЛА потрапив Харків. Пошкоджено 8 житлових будинків, 4 автомобілі, зокрема, два службові автомобілі поліції, господарча споруда та гараж. На території одного з коледжів частково зруйновано триповерхову будівлю», - розповіли в МВС.

Також пожежі виникли у адмінбудівлі, СТО, приватному будинку.

У свою чергу в Харківській ОВА повідомляють, що до медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі двоє дітей.

«Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав», - повідомили в ОВА.

Під вогнем також перебувала багатостраждальна Херсонщина - з вечора ворог почав атакувати Бериславський район. Внаслідок удару по селу Урожайне постраждали 2 людини, пошкоджено 9 приватних будинків.

Близько третьої години ночі під артилерійський обстріл потрапив Херсон. Внаслідок атаки пошкоджено 7 приватних будинків та газогін, ліквідовано пожежі у двох господарчих будівлях.

Ввечері окупанти обстріляли Бахмутський район Донеччини. Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.

Російські окупанти також атакували Івано-Франківську область – близько шостої ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.

В Одеській області окупанти вдарили по території інфраструктурного об'єкта.

«На щастя, минулося без жертв», - зазначили в МВС.

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