Цієї ночі Росія здійснила масовану атаку, з’явилися подробиці про наслідки.

Як повідомляє Politeka.net, окупанти здійснили масовану атаку по Харкову та передмістю.

Окупанти завдали близько 10 ударів безпілотниками по Харкову та передмістю, розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко

Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто в Основ'янському та Шевченківському районах міста.

Палало СТО, зруйновано будівлю, де мешкали переселенці.

На місці працюють усі служби.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

Крім того, цієї ночі ворожа армія з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсонську міську територіальну громаду.

Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення.

Також Росія атакувала «шахедами» західну частину України. ППО вже відпрацювала у Львівській області.

«Львів! Велика загроза! Залишайтесь в укриттях», - попереджав зокрема - глава ОВА Максим Козицький.

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