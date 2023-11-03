Этой ночью Россия совершила массированную атаку, появились подробности о последствиях.

Как сообщает Politeka.net, оккупанты совершили массированную атаку по Харькову и пригороду.

Оккупанты нанесли около 10 ударов беспилотниками по Харькову и пригороду, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто в Основянском и Шевченковском районах города.

Пылало СТО, разрушено здание, где жили переселенцы.

На месте работают все службы, информации о пострадавших нет.

Кроме того, в эту ночь вражеская армия с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсонскую городскую территориальную общину.

В результате попадания вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение.

Также Россия атаковала «шахедами» западную часть Украины. ПВО уже отработало во Львовской области.

«Львов! Большая угроза! Оставайтесь в укрытиях», - предупреждал, в частности, глава ОВА Максим Козицкий.

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Также напомним, Залужный сообщил неприятную новость.

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