Как сообщает Politeka.net, оккупанты совершили массированную атаку по Харькову и пригороду.
Оккупанты нанесли около 10 ударов беспилотниками по Харькову и пригороду, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто в Основянском и Шевченковском районах города.
Пылало СТО, разрушено здание, где жили переселенцы.
На месте работают все службы, информации о пострадавших нет.
Кроме того, в эту ночь вражеская армия с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсонскую городскую территориальную общину.
В результате попадания вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение.
Также Россия атаковала «шахедами» западную часть Украины. ПВО уже отработало во Львовской области.
«Львов! Большая угроза! Оставайтесь в укрытиях», - предупреждал, в частности, глава ОВА Максим Козицкий.
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Также напомним, Залужный сообщил неприятную новость.
Кроме того, Politeka.net писала о таинственной вспышке гепатита, болезнь добралась до еще одной области.