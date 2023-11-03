Тривають дуже жорстокі бої, окупанти розгортають додаткові підрозділи, які компенсують втрати.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Також повідомляється, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області.

«В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у новому звіті Генштаба ЗСУ.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного.

Також в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу.

Тим часом стали відомі деталі боїв за Авдіївку.

Військовий кореспондент Богдан Мірошніков зазначив, «насправді битва за Авдіївку тількі почалася» і що після провалу "бліцкригу" ворог перейшов до комбінованої тактики мʼясних хвиль, а також спроб точкових проломів нашої оборони зі зміною напрямку удару.

«Спочатку окупанти ходять у розвідку боєм, потім йде броня, а у разі невдачі попередніх груп - штурмова піхота під прикриттям арти. Якщо на ділянці нічого не виходить - ворог зміщує удар на відстань від 1 до 3 км, тобто змінює ділянку удару.

Якщо і це не виходить - напрямок змінюється різко. Наприклад, з атак на північному фланзі, акцент робиться на штурмах на південному фланзі.

І так постійно, просто до безкінечності», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Одночасно з цим, у оперативних та тактичних тилах окупанти розгортають додаткові підрозділи, які компенсують втрати.

«Головний обʼєкт, який прикриває Орлівку - АКХЗ. Тому ворог намагається зайти з фланга (Степове), де його чекають. З південного боку, АКХЗ (а далі і Орлівка) прикриваються каскадом ставків. Що є доволі потужною природньою перешкодою», - розповів Мірошніков.

Тобто, зазначає військовий кореспондент, обійти АКХЗ буде важко, ворогу доведеться штурмувати його в лобову.

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