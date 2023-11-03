Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Под артиллерийским огнем врага оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Также сообщается, что на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки. Также противник вел безуспешные штурмовые действия на территории Южного Донецкой области.

«В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботиного.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу.

Тем временем стали известны детали боев за Авдеевку.

Военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, «на самом деле битва за Авдеевку только началась» и что после провала "блицкрига" враг перешел к комбинированной тактике мясных волн, а также попыток точечных проломов нашей обороны с изменением направления удара.

«Сначала оккупанты ходят в разведку боем, затем идет броня, а в случае неудачи предыдущих групп – штурмовая пехота под прикрытием арты. Если на участке ничего не выходит – враг смещает удар на расстояние от 1 до 3 км, то есть меняет участок удара.

Если и это не выходит – направление меняется резко. К примеру, из атак на северном фланге, акцент делается на штурмах на южном фланге.

И так постоянно, просто до бесконечности», – рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале .

Одновременно с этим, в оперативных и тактических тылах оккупанты развертывают дополнительные подразделения, компенсирующие потери.

«Главный объект, прикрывающий Орловку – АКХЗ. Поэтому враг пытается зайти с фланга (Степное), где его ждут. С южной стороны, АКХЗ (а дальше и Орловка) прикрываются каскадом прудов. Что является достаточно мощным естественным препятствием», - рассказал Мирошников.

То есть, отмечает военный корреспондент, обойти АКХЗ будет тяжело, врагу придется штурмовать его в лобовую.

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