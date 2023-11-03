Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, в полночь российские военные направили беспилотник на Харьковский район. В результате атаки возникли пожары.

«Уже через час под удар БПЛА попал Харьков. Повреждены 8 жилых домов, 4 автомобиля, в частности, два служебных автомобиля полиции, хозяйственная постройка и гараж. На территории одного из колледжей частично разрушено трехэтажное здание», – рассказали в МВД.

Также пожары возникли в админзданиях, СТО, частном доме.

В свою очередь, в Харьковской ОВА сообщают, что к медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей.

«Получили помощь на месте. Ранения никто не получил», - сообщили в ОВА.

Под огнем также находилась многострадальная Херсонщина – с вечера враг начал атаковать Бериславский район. В результате удара по селу Урожайное пострадали 2 человека, повреждены 9 частных домов.

Около трех часов ночи под артиллерийский обстрел попал Херсон. В результате атаки повреждены 7 частных домов и газопровод, ликвидированы пожары в двух хозяйственных зданиях.

Вечером оккупанты обстреляли Бахмутский район Донетчины. Спасатели потушили пожар в частном доме.

Российские оккупанты также атаковали Ивано-Франковскую область - около шести утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии.

В Одесской области оккупанты ударили по территории инфраструктурного объекта.

«К счастью, обошлось без жертв», - отметили в МВД.

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