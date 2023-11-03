Продолжает расти количество жертв страшного удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, умер еще один человек.

«К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, раненный 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты», - сообщили в прокуратуре.

На сегодня уже известно о 8 погибших и 15 раненых.

Следствие продолжается, отметили в прокуратуре.

По данным следствия, 21 октября около 22:15 враг нанес ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района. По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

В результате вражеского удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

Также сначала сообщалось о шести погибших и 16 раненых.

Все погибшие были гражданскими

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина обязательно ответит на ракетный удар российской армии по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

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