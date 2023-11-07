Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает книжная обозреватель Анна Скорина.

Летом 2022 года Максим Петренко был объявлен без вести пропавшим. В настоящее время гибель Максима подтвердили.

До войны защитник работал программистом и преподавал в Институте компьютерных технологий Университета "Украина". Являлся участником Революции Достоинства.

После демобилизации в 2016 году вернулся к преподаванию, занимался собственными изобретениями, написал роман-дневник «Спокойной ночи» о событиях 2014 года.

С началом полномасштабного вторжения Максим снова отправился защищать Украину.

Друзья и родные Максима до последнего сохраняли надежду, что пропавший без вести - это не значит, что погиб. Предполагали, что он может находиться в плену.

«Чуда не произошло... Единственное, что я знаю пока – это подтверждение из части, где служил Макс. Экспертиза ДНК подтвердила, что это Макс и из части выехали в Днепр за Максом. Похороны планируют в конце недели.

Простите, у меня нет больше слов. Если станет что-то более конкретно известно, я напишу или сделаю репост от тех людей, кто будет заниматься погребением…» , - написала Скорина на своей странице в Facebook, опубликовав фото Максима Петренко.

«Ох, чуда не произошло, вечная память...»,

«Тоже надеялась, что таки найдут. К сожалению...» ,

«21. 12.2021г. М. Петренко защитил диссертацию, 11.02.2022г. получил свидетельство кандидата технических наук… Вечная память, Царство Небесное нашему Герою-защитнику»,

«Не могу поверить и не хочу. Очень больно. Вечная память»,

«Боже…» , - пишут ошеломленные новым трагическим известием с фронта пользователи соцсетей.

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