Анастасія Приходько висловилася на адресу Потапа, який продовжує жити розкішним життям і розважається в компанії росіян.

Співачка Анастасія Приходько зазначила на своїй сторінці в інстаграм в Україні Потап співає пісні українською, а потім, перетнувши кордон, плескає в долоні разом з росіянами.

«Давайте і надалі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, можно під свічечку поплескати у долонькі з країною 404», - прокоментувала Анастасія Приходько розваги Потапа у Дубаї.

Приходько також опублікували кадри, на яких можна добре роздивитись Потапа і навіть почути його голос. «Глаз алмаз!», - вигукує задоволений Потап.

Це відео у своїх соцмережах раніше опублікувала дружина-росіянка вокаліста російського гурту «Иванушки International» Кирила Туриченка. Нагадаємо, Кирило з Одеси, колись навіть зустрічався з Тіною Кароль, але вже давно живе і працює в Росії. Туриченко навіть отримав російське громадянство.

Кадри розваг було відзнято в елітному ресторані в Дубаї. Гості, серед яких був і Потап, спосетрігають, як відомий шеф-кухар готує м’ясо.

Побачивши ці кадри, відомий блогер і оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов зазначив, що «Потап випускає пісні українською, тому що так потрібно».

«Говорить про Україну в Instagram, тому що так потрібно, хейтить росіян, тому що так потрібно, говорить на публіку українською, тому що так потрібно. А за кадром він буде тусити з р….ю: від золотої молоді до умовного Кіркорова, говорити про "один народ" і "це все політика, вони домовляться", поки гинуть кожен день наші воїни….».

Такі люди, підкреслив Беспалов, працюють на руку ворогові.

«Я не кажу, що саме Потап, але такі персонажі дуже небезпечні….».

Оглядач також висловив впевненість, що ніякі відбілювання Потапа колегами по цеху не проканають. Мовляв, «йому погрожували Кадировим».

«… Явно не від страху Потапенко відпочиває в Дубаї з росіянами", - впевнений Беспалов.

Останні новини України:

Потап здивував українців новими кадрами.

Раніше Потап зганьбився новим репом.

Також повідомлялось, що конфлікт Потапа з популярним репером отримав продовження.