Анастасия Приходько высказалась в адрес Потапа, который продолжает жить роскошной жизнью и развлекается в компании россиян.

Певица Анастасия Приходько отметила на своей странице в Инстаграм, что в Украине Потап поет песни на украинском, а затем, пересекая границу, хлопает в ладоши вместе с россиянами.

«Давайте и дальше ему верьте, когда он начинает петь в Украине украинских песен, потому что здесь ему вломят по именно не хочу, а когда не в Украине, можно под свечечку похлопать в ладошки со страной 404», - прокомментировала Анастасия Приходько развлечения Потапа в Дубаи.

Приходько также опубликовали кадры, на которых можно рассмотреть Потапа и даже услышать его голос. «Глаз алмаз!», - восклицает довольный Потап.

Это видео в своих соцсетях ранее опубликовала жена-россиянка вокалиста российской группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. Напомним, Кирилл из Одессы когда-то даже встречался с Тиной Кароль, но уже давно живет и работает в России. Туриченко даже получил российское гражданство.

Кадры развлечений были сняты в элитном ресторане в Дубае. Гости, среди которых был и Потап, наблюдают, как известный шеф-повар готовит мясо.

Увидев эти кадры, известный блоггер и обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов отметил, что «Потап выпускает песни на украинском, потому что так нужно».

«Говорит об Украине в Instagram, потому что так нужно, хейтит россиян, потому что так нужно, говорит на публику на украинском, потому что так нужно. А за кадром он будет тусить с р….ю: от золотой молодежи до условного Киркорова, говорить об "одном народе" и "это все политика, они договорятся", пока гибнут каждый день наши воины….».

Такие люди, подчеркнул Беспалов, работают на руку врагу.

«Я не говорю, что именно Потап, но такие персонажи очень опасны…».

Обозреватель также выразил уверенность, что никакие отбеливания Потапа коллегами по цеху не проканают. Мол, «ему угрожали Кадыровым».

«… Явно не от страха Потапенко отдыхает в Дубае с россиянами», – уверен Беспалов.

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