Олексій Потапенко (Потап) поділився новими кадрами Зірка в Тікток опублікував коротке відео, через що знову став причиною хейту від фанатів.

"На горі", – лаконічно написав зірка під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:

"Каньє Вест українською але з музикою є деякі відмінності… краще вона не стала",

"Покоробило діда, на сонці перегрівся",

"Не всі вдома і не скоро повернуться".

Варто зазначити, що Олексій Потапенко (Потап) відомий український артист. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Але ще до повномасштабного вторгнення артист поїхав із дружиною до Іспанії, де пара пробула довгий час і не поверталася додому. А нещодавно знаменитість поділився кадрами із дітьми.

"Люди - найцінніший ресурс будь-якої держави, крім нашого північного горе-сусіда, особливо зараз! Мені в цьому твердженні., як гуманітарію, ріже слово "ресурс", ну це дуже суб'єктивно, тому що я на людей дивлюся, як на цілі планети" , а іноді всесвіти… спілкування з людьми, комунікація, енергообмін, це те, в чому я живу… І не важливий статус, вік чи рід людини ми всі такі, як є… я просто знімав кліп, а люди просто підходили та спілкувалися, посміхалися , і т.д", - написав Потап.

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