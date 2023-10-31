Алексей Потапенко (Потап) поделился новыми кадрами. Звезда в ТикТок опубликовал короткое видео, из-за чего снова стал причиной хейта от фанатов.

"На горе", - лаконично написал звезда под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"Канье Уэст по украински но с музыкой есть некоторые отличия… лучше она не стала",

"Покоробило деда, на солнце перегрелся",

"Не все дома и не скоро вернутся".

Стоит отметить, Алексей Потапенко (Потап) известный украинский артист. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Но еще до полномасштабного вторжения артист уехал с женой в Испанию, где пара пробыла долгое время и не возвращалась домой. А недавно знаменитость поделился кадрами с детьми.

"Люди - самый ценный ресурс любого государства, кроме нашего северного горе-соседа, особенно сейчас! Мне в этом утверждении., как гуманитарию, режет слово «ресурс», ну это очень субъективно, потому что я на людей смотрю, как на целые планеты, а иногда вселенные… общение с людьми, коммуникация, энергообмен, это то, в чем я живу. И не важен статус, возраст или род человека мы все такие, как есть…я просто снимал клип, а люди просто подходили и общались, улыбались, и т.д", - написал Потап.

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