В Україні продовжують зростати ціни на свинину та сало. Стало відомо, скільки коштують у листопаді.

На початку листопада в Україні відбулися зміни ціни на свинину та сало. Важливо відзначити, що не всі види м'яса та сала підвищили свою вартість. Але все ж таки подорожчання значне. Це виходить з даних, які були опубліковані на спеціалізованому сайті Мінфін. Паралельно з цим експерти попереджають про подальше збільшення ціни на ці продукти.

Зокрема, ціна на свинячу грудинку трохи збільшились з 178,07 гривень за кілограм до 183,85 гривень. Ціна на свинячу лопатку також зросли з 186,49 гривень за кілограм до 192,23 гривень, а ошийок тим часом подешевшав із 252,95 гривень до 247,36 гривень за кілограм.

Ціни на свинячі ребра зменшилися лише на кілька копійок, до 182,20 гривень за кілограм. Середня вартість м'яса для шашлику опустилася з 215,18 гривень за кілограм до 214,82 гривень за кілограм.

Ціна на домашнє сало зросла на 5 гривень, піднявшись з 254,00 гривень за кілограм до 259 гривень за кілограм, тоді як солоне сало подорожчало майже на 13 гривень, з 274,48 гривень за кілограм до 286,00 гривень за кілограм.

Основним фактором цінових коливань на свинину та сало є обмежена пропозиція свиней у живій вазі. У 2023 році поголів’я свиней в Україні поменшало, особливо у південних та східних регіонах України. Напередодні зимових свят свинина, швидше за все, ще більше подорожчає. Тому експерти прогнозують, що певні категорії сала та свинини будуть рости в ціна щомісяця.



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