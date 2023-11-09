В Украине продолжают расти цены на свинину и сало. Стало известно, сколько стоят в ноябре.

В начале ноября в Украине произошли изменения цены на свинину и сало. Важно отметить, что не все виды мяса и сала повысили свою стоимость. Но все же подорожание значительно. Это исходит из данных, опубликованных на специализированном сайте Минфин . Параллельно с этим эксперты предупреждают о дальнейшем увеличении цены на эти продукты.

В частности, цена на свиную грудинку немного увеличилась с 178,07 гривен за килограмм до 183,85 гривен. Цена на свиную лопатку также выросла с 186,49 гривен за килограмм до 192,23 гривен, а ошеек в это время подешевел с 252,95 гривен до 247,36 гривен за килограмм.

Цены на свиные ребра уменьшились всего на несколько копеек, до 182,20 гривен за килограмм. Средняя стоимость мяса для шашлыка опустилась с 215,18 грн/кг до 214,82 грн/кг.

Цена на домашнее сало выросла на 5 гривен, поднявшись с 254,00 гривен за килограмм до 259 гривен за килограмм, в то время как соленое сало подорожало почти на 13 гривен, с 274,48 гривен за килограмм до 286,00 гривен за килограмм.

Основным фактором ценовых колебаний свинины и сала является ограниченное предложение свиней в живом весе. В 2023 году поголовье свиней в Украине стало меньше, особенно в южных и восточных регионах Украины. В преддверии зимних праздников свинина, скорее всего, еще больше подорожает. Поэтому эксперты прогнозируют, что определенные категории сала и свинины будут расти в цене ежемесячно.



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