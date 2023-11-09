На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але є кілька нюансів.

Як повідомляє Politeka.net, росіяни продовжують нести великі втрати на цьому напрямку.

«Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області», - йдеться у новому звезденні Генштаба ЗСУ.

Зазначається, що тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє в своєму телеграм-каналі, що ситуація в Авдіївці залишається вважкою і бої не вщухають ні на хвилину.

«Ворог прогнозовано намагається потужно атакувати у бік Сєвєрного з метою охоплення селища з двох боків. Але по факту йому доводиться штурмувати у лоба, адже на флангах він постійно має невдачу. Так само у лобову ворог намагається прорвати нашу оборону у напрямках Степового та АКХЗ», - повідомив військовий кореспондент.

За словами Мірошнікова, за тиждень ворог мав невеликі успіхи відносно масштабів наступальних дій, просунувшись до 1-1,5 км. В залежності від ділянки.

При цьому, як зазначає військовий кореспондент, ворог несе просто шалені втрати.

«І наразі інтенсивність штурмів через це починає знижуватися. Але водночас, вони поки тримають резерви та не вводять їх до бою», - зазначив Мірошніков.

За його словами, у ворога виникає патова ситуація, коли особового складу та техніки не вистачає, а задачі виконувати потрібно, і при цьому резерви не кидають до бою.

«Все це змушує ворога приймати складні рішення: введи резерви зараз - потім вони зточаться швидше, ніж будуть виконані задачі. Введи резерви потім - оперативно-тактична ситуація погіршиться, і мети можна взагалі не досягнути», - пояснив Мірошніков ситуація, у якій опинилися російські загарбники під Авдіївкою.

Що обере ворог покаже час, але зараз «м’ясні хвилі» тривають.

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