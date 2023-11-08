Росія стягнула на територію України величезне військо і серед них, звісно, ​​не лише «мобіки».

За словами відомого експерта, майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, росія стягнула майже півмільйона військових.

"Це 450 тисяч особового складу, 30 тисяч Росгвардії та підрозділи з так званих ДНР та ЛНР, які теж беруть участь у війні. І це втричі більше, ніж початок повномасштабного вторгнення. На Куп'янському напрямі нині налічується до 150 тисяч живої сили ворога. І це не мобілізовані, а військові, які мають уже бойовий досвід та вміють воювати”, - заявив в ефірі телемарафону майор запасу.

Додамо, раніше Гетьман також заявив, що на сьогодні промисловість країни-агресора здатна виготовляти до 1,5 млн. снарядів на рік.

Відповідно, окупанти можуть використати трохи більше 4 тисяч снарядів на день. Проте, зазначив експерт, насправді ворог робить у рази більше пострілів.

"Пішли постачання з Північної Кореї. Вони оцінюються в 300 тис. снарядів, які поставлять РФ протягом року. Тобто вони зможуть робити в день 4 тис. пострілів зі своїх запасів і одну тисячу зі снарядів, що постачаються з Північної Кореї. Росіяни на день роблять не менше 10 тис. пострілів", – говорив Гетьман.

На думку військового експерта, близько 75% стволів артилерійських систем Росії вже відпрацювали свій ресурс.

Гетьман також оцінив, що росія здатна виготовляти 10 одиниць артилерійських систем на місяць. На думку військового експерта, зараз Росія має можливість вести інтенсивні бойові дії, але ще півроку-рік такої війни, і ресурс вичерпається.

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