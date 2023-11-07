Протягом минулої доби відбулося майже 80 бойових зіткнень, ситуація під Авдіївкою дуже напружена.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на нове зведення Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового.

Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а також продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив у своєму телеграм-каналі, що ситуація в Авдіївці залишається важкою.

«У напрямку Степового ворог все ж зміг закріпитися на двох ділянках західніше залізниці. Останній тиждень вони постійно її пересікали, але не закріплялися через наш вогневий вплив.

Зараз ситуація трохи погіршилася, але поки некритично. Плацдарма достатньої глибини та ширини для потужного удару на саме Степове ворог все ще не має», - зазначив кореспондент.

У районі АКХЗ, за словами Мірошнікова, ворогу не вдалося закріпитися на околицях заводу. Підступи контролюються нашим вогнем.

«У районі північніше Водяного ситуація не легша. Ворог активно тисне від цього села як на Сєвєрне, так і на Первомайське.

Ворог поки що притримує резерви, не поспішаючи вводити їх до бою, тому що чекає охоплення Сєвєрного зі сходу та заходу. Те саме - у районі Красногорівки», - розповів військовий кореспондент.

За його словами, окупанти чекають створення стійкого плацдарму на захід від залізниці, хоча б 2 км у глибину та 5 - у ширину. Після цього окупанти будуть вводити у бій резерви.

«"Авдіївка за тиждень" очікувано у них не вийшла. У нинішній конфігурації місто можна тримати ще довго, якщо не допускати критичних помилок…», - підкреслив Мірошніков.

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