За прошедшие сутки произошло почти 80 боевых столкновений, ситуация под Авдеевкой очень напряженная.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на новый отчет Генштаба ВСУ, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового.

Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Также в Генштабе ВСУ сообщают, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, а также продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил в своем телеграмм-канале, что ситуация в Авдеевке остается тяжелой.

«В направлении Степного враг все же смог закрепиться на двух участках западнее железной дороги. Последнюю неделю они постоянно ее пересекали, но не закреплялись из-за нашего огневого воздействия.

Сейчас ситуация немного усугубилась, но пока некритично. Плацдарма достаточной глубины и ширины для мощного удара на самое Степное враг все еще не имеет», - отметил корреспондент.

В районе АКХЗ, по словам Мирошникова, врагу не удалось закрепиться в окрестностях завода. Подступы контролируются нашим огнем.

«В районе севернее Водяного ситуация не легче. Враг активно давит от этого села как на Северное, так и на Первомайское.

Враг пока придерживает резервы, не спеша вводить их в бой, потому что ждет охвата Северного с востока и запада. То же – в районе Красногоровки», - рассказал военный корреспондент.

По его словам, оккупанты ждут создания устойчивого плацдарма к западу от железной дороги, хотя бы 2 км в глубину и 5 - в ширину. После этого оккупанты будут вводить в бой резервы.

«Авдеевка за неделю» ожидаемо у них не получилась. В нынешней конфигурации город можно держать еще долго, если не допускать критических ошибок…», – подчеркнул Мирошников.

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