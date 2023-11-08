Россия стянула на территорию Украины огромное войско и среди них, естественно, не только «мобики».

По словам известного эксперта, майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, россия стянула почти полмиллиона военных.

"Это 450 тысяч личного состава, 30 тысяч Росгвардии и подразделения из так называемых ДНР и ЛНР, которые тоже участвуют в войне. И это втрое больше, чем на начало полномасштабного вторжения. На Купянском направлении сейчас насчитывается до 150 тысяч живой силы противника. И это не мобилизованные, а военные, которые имеют уже боевой опыт и умеют воевать", - заявил в эфире телемарафона майор запаса.

Добавим, ранее Гетьман также заявил, что на сегодня промышленность страны-агрессора способна изготавливать до 1,5 млн снарядов в год.

Соответственно, оккупанты могут использовать чуть более 4 тысяч снарядов в день. Однако, отметил эксперт, в реальности враг делает в разы больше выстрелов.

«Пошли поставки из Северной Кореи. Они оцениваются в 300 тыс. снарядов, которые поставят РФ за год. То есть они смогут делать в день 4 тыс. выстрелов из своих запасов и одну тысячу из снарядов, поставляемых из Северной Кореи. Россияне в день делают не менее 10 тыс. выстрелов", – говорил Гетьман.

По мнению военного эксперта, около 75% стволов артиллерийских систем России уже отработали свой ресурс.

Гетьман также оценил, что россия способна изготавливать 10 единиц артиллерийских систем в месяц. По мнению военного эксперта, сейчас у россии есть возможность вести интенсивные боевые действия, но еще полгода-год такой войны, и ресурс иссякнет.

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