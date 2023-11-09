На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но есть несколько нюансов.

Как сообщает Politeka.net, россияне продолжают нести большие потери на этом направлении.

«Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области», - говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

Отмечается, что здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает в своем телеграм-канале, что ситуация в Авдеевке остается тяжелой и бои не утихают ни на минуту.

«Враг прогнозируемо пытается мощно атаковать в сторону Северного с целью охвата поселка с двух сторон. Но по факту ему приходится штурмовать в лоб, ведь на флангах у него постоянно неудача. Также в лобовую враг пытается прорвать нашу оборону в направлениях Степного и АКХЗ», - сообщил военный корреспондент.

По словам Мирошникова, за неделю враг имел небольшие успехи в отношении масштабов наступательных действий, продвинувшись до 1-1,5 км. В зависимости от участка.

При этом, как отмечает военный корреспондент, враг несет просто безумные потери.

«И сейчас интенсивность штурмов из-за этого начинает снижаться. Но в то же время они пока держат резервы и не вводят их в бой», - отметил Мирошников.

По его словам, у врага возникает патовая ситуация, когда личного состава и техники не хватает, а задачи выполнять нужно, и при этом резервы не бросают в бой.

«Все это заставляет врага принимать сложные решения: введи резервы сейчас – потом они сточятся быстрее, чем будут выполнены задачи. Введи резервы потом – оперативно-тактическая ситуация ухудшится, и цели можно вообще не достичь», – объяснил Мирошников ситуация, в которой оказались российские захватчики под Авдеевкой.

Что выберет враг покажет время, но сейчас «мясные волны» продолжаются.

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