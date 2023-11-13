Деякі пенсіонери в Україні при виході на заслужений відпочинок отримають одноразові виплати в розмірі 10 виплат. На такі пенсійні виплати можуть розраховувати працівники комунальних та державних установ, але тільки на певних умов. Про це розповіли юристи.

Умови для 10-кратного нарахування пенсії такі:

Пенсія за віком має бути призначена з 1 жовтня 2011 року. На день досягнення пенсійного віку особа повинна працювати в установах та закладах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких надає право на отримання пенсії за вислугу років. Люди, які мають страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) на відповідних посадах. Особи не повинні отримувати жодної іншої пенсії до цього моменту.

При призначенні пенсії за вислугу років можна урахувати стаж роботи в установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту для осіб, зазначених у відповідному переліку.

Працівники, які мають право на одержання 10 пенсій одночасно, включають осіб, які працюють у:

Загальноосвітніх навчальних закладах. Військових загальноосвітніх навчальних закладах. Музичних і художніх школах. Міжшкільних навчально-виробничих комбінатах. Дитячих будинках, дитячих трудових і виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах і приймачах-розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктах і стаціонарах, школах-клініках. Вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах. Дошкільних навчальних закладах всіх типів. Позашкільних навчальних закладах. Бібліотеках. Дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини, дитячих відділеннях в лікарнях, санаторіях, диспансерах і установах для виконання покарань. Лікарняних закладах, лікувально-профілактичних закладах особливого типу, лікувально-трудових профілакторіях, амбулаторно-поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладах переливання крові, закладах охорони материнства та дитинства, санаторно-курортних закладах, установах з проведення лабораторних досліджень. Аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях. Медико-соціальних експертних комісіях. Бюро судово-медичної експертизи. Інтернатних установах для інвалідів, дітей-інвалідів та похилих. Медичних відділах протезних підприємств.

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