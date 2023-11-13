Деякі пенсіонери в Україні при виході на заслужений відпочинок отримають одноразові виплати в розмірі 10 виплат. На такі пенсійні виплати можуть розраховувати працівники комунальних та державних установ, але тільки на певних умов. Про це розповіли юристи.

Умови для 10-кратного нарахування пенсії такі:

  1. Пенсія за віком має бути призначена з 1 жовтня 2011 року.
  2. На день досягнення пенсійного віку особа повинна працювати в установах та закладах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких надає право на отримання пенсії за вислугу років.
  3. Люди, які мають страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) на відповідних посадах.
  4. Особи не повинні отримувати жодної іншої пенсії до цього моменту.

При призначенні пенсії за вислугу років можна урахувати стаж роботи в установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту для осіб, зазначених у відповідному переліку.

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Працівники, які мають право на одержання 10 пенсій одночасно, включають осіб, які працюють у:

  1. Загальноосвітніх навчальних закладах.
  2. Військових загальноосвітніх навчальних закладах.
  3. Музичних і художніх школах.
  4. Міжшкільних навчально-виробничих комбінатах.
  5. Дитячих будинках, дитячих трудових і виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах і приймачах-розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктах і стаціонарах, школах-клініках.
  6. Вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах.
  7. Дошкільних навчальних закладах всіх типів.
  8. Позашкільних навчальних закладах.
  9. Бібліотеках.
  10. Дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини, дитячих відділеннях в лікарнях, санаторіях, диспансерах і установах для виконання покарань.
  11. Лікарняних закладах, лікувально-профілактичних закладах особливого типу, лікувально-трудових профілакторіях, амбулаторно-поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладах переливання крові, закладах охорони материнства та дитинства, санаторно-курортних закладах, установах з проведення лабораторних досліджень.
  12. Аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях.
  13. Медико-соціальних експертних комісіях.
  14. Бюро судово-медичної експертизи.
  15. Інтернатних установах для інвалідів, дітей-інвалідів та похилих.
  16. Медичних відділах протезних підприємств.

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