Некоторые пенсионеры в Украине при выходе на заслуженный отдых получат единовременные выплаты в размере 10 выплат. На такие пенсионные выплаты могут рассчитывать работники коммунальных и государственных учреждений, но только на определенных условиях. Об этом рассказали юристы.
Условия для 10-кратного начисления пенсии таковы:
- Пенсия по возрасту должна быть назначена с 1 октября 2011г.
- На день достижения пенсионного возраста лицо должно работать в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на получение пенсии за выслугу лет.
- Люди с страховым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) на соответствующих должностях.
- Лица не должны получать никакую другую пенсию до этого момента.
При назначении пенсии за выслугу лет можно учесть стаж работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты лиц, указанных в соответствующем перечне.
Работники, имеющие право на получение 10 пенсий одновременно, включают лиц, работающих в:
- Общеобразовательные учебные заведения.
- Военные общеобразовательные учебные заведения.
- Музыкальные и художественные школы.
- Межшкольных учебно-производственных комбинатах.
- Детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и приемниках-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктах и стационарах, школах-клиниках.
- Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения.
- Дошкольных учебных заведениях всех типов.
- Внешкольных учебных заведениях.
- Библиотеки.
- Детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний.
- Больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения по проведению лабораторных исследований.
- Аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории.
- Медико-социальные экспертные комиссии.
- Бюро судебно-медицинской экспертизы.
- Интернатных учреждениях для инвалидов, детей-инвалидов и престарелых.
- Медицинские отделы протезных предприятий.
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