Некоторые пенсионеры в Украине при выходе на заслуженный отдых получат единовременные выплаты в размере 10 выплат. На такие пенсионные выплаты могут рассчитывать работники коммунальных и государственных учреждений, но только на определенных условиях. Об этом рассказали юристы.

Условия для 10-кратного начисления пенсии таковы:

Пенсия по возрасту должна быть назначена с 1 октября 2011г. На день достижения пенсионного возраста лицо должно работать в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на получение пенсии за выслугу лет. Люди с страховым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) на соответствующих должностях. Лица не должны получать никакую другую пенсию до этого момента.

При назначении пенсии за выслугу лет можно учесть стаж работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты лиц, указанных в соответствующем перечне.

Работники, имеющие право на получение 10 пенсий одновременно, включают лиц, работающих в:

Общеобразовательные учебные заведения. Военные общеобразовательные учебные заведения. Музыкальные и художественные школы. Межшкольных учебно-производственных комбинатах. Детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и ​​приемниках-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктах и ​​стационарах, школах-клиниках. Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения. Дошкольных учебных заведениях всех типов. Внешкольных учебных заведениях. Библиотеки. Детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний. Больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения по проведению лабораторных исследований. Аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории. Медико-социальные экспертные комиссии. Бюро судебно-медицинской экспертизы. Интернатных учреждениях для инвалидов, детей-инвалидов и престарелых. Медицинские отделы протезных предприятий.

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