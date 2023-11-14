Бої не припиняються ані на хвилину, українські захисники крок за кроком звільняють українську землю від російських загарбників.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 18 атак», - розповіли в Генштабі про ситуацію на Авдіївському напрямку.

Про ситуацію на полі бою за Авдіївку розповів також військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, біля Степового продовжуються важкі бої.

«Ворог практично не мав нових успіхів. Зараз окупанти концентруються на північ, на південь від села, а також атакують у лоба. Біля АКХЗ без змін. Ворог стабільно дохне за можливість дійти до паркану заводу», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Також кореспондент додав, що біля Сєвєрного ворог мав невеликі успіхи. Саме селище надійно контролюється Силами Оборони.

У напрямку Первомайського, каже Мірошніков, зустрічні бої.

Додамо у боїях за Авдіївку ворог несе колосальні втрати, як у живій силі, так і у техниці. Посадки навколо міста всіяні трупами російських загарбників.

За словами очільника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, "багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті".

"Щодо техніки, цифри називають різні. Одні кажуть, що вони втратили більше 200 одиниць техніки, інші – що понад 400. Я більше схильний до другого варіанту. Адже тільки за першу добу цього загострення, 10 жовтня, коли вони пішли, їхало майже 100 одиниць техніки і близько 60 з неї було знищено", - зазначив Барабаш.

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