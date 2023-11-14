Бои не прекращаются ни на минуту, украинские защитники шаг за шагом освобождают украинскую землю от российских захватчиков.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Отмечается, что на Авдеевском направлении при поддержке авиации враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 18 атак», - рассказали в Генштабе о ситуации на Авдеевском направлении.

О ситуации на поле боя за Авдеевку также рассказал военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, возле Степного продолжаются тяжелые бои.

«Враг практически не имел новых успехов. Сейчас оккупанты концентрируются к северу, к югу от села, а также атакуют в лоб. У АКХЗ без изменений. Враг стабильно дохнет за возможность дойти до забора завода», – рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

Также корреспондент добавил, что возле Северного враг имел небольшие успехи. Сам поселок надежно контролируется Силами Обороны.

В направлении Первомайского, говорит Мирошников, встречные бои.

Добавим в боях за Авдеевку враг несет колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике. Посадки вокруг города усыпаны трупами российских захватчиков.

По словам главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, "многие говорят, что потери врага на Авдеевском направлении уже превысили его потери и в Угледаре, и в Бахмуте".

"По технике, цифры называют разные. Одни говорят, что они потеряли более 200 единиц техники, другие - что более 400. Я больше склонен ко второму варианту. Ведь только за первые сутки этого обострения, 10 октября, когда они пошли, ехало почти 100 единиц техники и около 60 из нее были уничтожены", - отметил Барабаш.

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