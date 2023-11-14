В Україні продовжують зростати ціни на продукти, але деякі овочі знижуються у вартості. Спостерігається зміни ціни на такі овочі як - цибуля та часник. Це можна спостерігати за даними спеціалізованого сайту Мінфін. Також експерти прогнозують, чого чекати в майбутньому від ціни на овочі.

Середня вартість білої цибулі наразі становить 26,40 грн за кілограм, що в порівнянні з жовтнем, коли ціна складала 31,08 грн за 1 кг, свідчить про зниження ціни. Щодо цибулі ріпчастої, її середня ціна зараз складає 12,44 грн за кг, в той час як у жовтні ця ціна була 12,53 грн за 1 кг.

У жовтні ціни на цибулю синю зросли. Середня ціна у листопаді складає 33,00 грн за кілограм, що значно вище, ніж у жовтні, коли ціна була 29,34 грн за 1 кг.

Ціни на часник також зросли. Середня ціна за кілограм часнику в Україні у жовтні становить 135,96 грн, що в порівнянні з жовтня (137,96 грн за 1 кг) свідчить про певне зростання цін.

Варто зазначити, що українців попереджають про значне підвищення цін на цибулю. Весною наступного року ціни на цибулю піднімуться через сезонні фактори. Проте не варто очікувати повернення до рівня цін на початку поточного року. Отже, ті, у кого є можливість, можуть вирішити проблему та забезпечити запас цибулі щонайменше до кінця поточного року та на початок 2024 року.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.