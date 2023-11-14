В Украине продолжают расти цены на продукты, но некоторые овощи снижаются в цене. Наблюдается изменение цены на такие овощи как лук и чеснок. Это можно наблюдать по данным специализированного сайта Минфин . Также эксперты прогнозируют, что ждать в будущем от цены на овощи.

Средняя стоимость белого лука составляет 26,40 грн за килограмм, что по сравнению с октябрем, когда цена составляла 31,08 грн за 1 кг, свидетельствует о снижении цены. Относительно лука репчатого его средняя цена сейчас составляет 12,44 грн за кг, в то время как в октябре эта цена была 12,53 грн за 1 кг.

В октябре цены на лук синий выросли. Средняя цена в ноябре составляет 33,00 грн. за килограмм, что значительно выше, чем в октябре, когда цена была 29,34 грн. за 1 кг.

Цены на чеснок тоже выросли. Средняя цена за килограмм чеснока в Украине в октябре составляет 135,96 грн, что по сравнению с октябрем (137,96 грн за 1 кг) свидетельствует об определенном росте цен.

Стоит отметить, что украинцев предупреждают о значительном повышении цен на лук. Весной следующего года цены на лук поднимутся из-за сезонных факторов. Однако не следует ожидать возврата к уровню цен в начале текущего года. Следовательно, те, у кого есть возможность, могут решить проблему и обеспечить запас лука, по меньшей мере, до конца текущего года и на начало 2024 года.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.