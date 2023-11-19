Період перед святами зазвичай приносить зміни, особливо щодо цін на продуктів. Деякі з них починають дорожчати.

Ціни на продукти в Україні можуть перерахувати. У зимовий період 2024 року ціни на крупи та борошно в Україні залишаться стабільними. Гречка може подешевшати, а вартість борошна не очікується змінюватися. Спостерігається певна цінова стабільність для інших видів круп, таких як рис і пшоно, але можливі невеликі коливання. При цьому коливання ціни затроне інші види продуктів.

Експертка Інна Сало розповіла, що щодо овочів можливе подорожчання лише після новорічних свят.

Ціни на овочі формуються з урахуванням обсягів пропозиції, попиту, витрат на зберігання та транспортування, а також впливу зростання тарифів на електроенергію для промислових підприємств та цін на пальне.

Прогнозується, що після свят можливе зростання цін на овочі для приготування борщу. Очікується, що цибуля стане найбільшим "лідером" у підвищенні цін, можливо, до 18 гривень за кілограм, порівняно із середньою ціною 12,75 гривні станом на 15 листопада 2023 року.

Наталія Копитець, провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки, зазначає, що станом на листопад 2023 року м'ясо яловичини, свинини та птиці у продуктових супермаркетах подорожчало на 2,4% - 35,1% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Щодо круп, експертка Світлана Черемісін вказала на тенденцію їх подешевшання протягом жовтня-листопада. Ціна на гречку, наприклад, знизилася на 11,9%, до 36,52 гривні за кілограм. Пшоно подешевшало на 3,4% - до 29,71 гривні за кілограм. Пшеничні крупи впали в ціні на 3,6% - до 16,8 гривні за кілограм. Рис подешевшав на 0,9% - до 52,05 гривні. Крупи манні та ячні зазнали незначного подорожчання на 0,5% та 0,2% відповідно.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.