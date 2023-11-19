Период перед праздниками обычно приносит изменения, особенно в отношении цен на продукты. Некоторые из них начинают дорожать.

Цены на продукты в Украине могут быть перечислены. В зимний период 2024 года цены на крупу и муку в Украине останутся стабильными. Гречка может подешеветь, а стоимость муки не ожидается изменяться. Наблюдается определенная ценовая стабильность для других видов круп, таких как рис и пшено, но возможны небольшие колебания. При этом колебание цены затронет другие виды товаров.

Экспертша Инна Сало рассказала, что относительно овощей возможно подорожание только после новогодних праздников.

Цены на овощи формируются с учетом объемов предложения, спроса, расходов на хранение и транспортировку, а также влияния роста тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий и цен на топливо.

Прогнозируется, что после праздников возможен рост цен на овощи для приготовления борща. Ожидается, что лук станет крупнейшим лидером " в повышении цен, возможно, до 18 гривен за килограмм по сравнению со средней ценой 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года.

Наталья Копытец, ведущая научная сотрудница Института аграрной экономики, отмечает, что по состоянию на ноябрь 2023 года мясо говядины, свинины и птицы в продуктовых супермаркетах подорожало на 2,4% - 35,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Относительно круп, эксперт Светлана Черемисин указала на тенденцию их подешеветь в течение октября-ноября. Цена на гречку, например, снизилась на 11,9% до 36,52 гривны за килограмм. Пшено подешевело на 3,4% – до 29,71 гривны за килограмм. Пшеничные крупы упали в цене на 3,6% – до 16,8 гривны за килограмм. Рис подешевел на 0,9% – до 52,05 гривны. Крупы манни и ячни претерпели незначительное подорожание на 0,5% и 0,2% соответственно.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.змен