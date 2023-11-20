Реєстрація на грошову допомогу буде проводитися мобільною бригадою благодійної місії 20 листопада 2023 року.

Гуманітарна місія "Карітас Спес" продовжує активно надавати грошову допомогу українцям, які стали жертвами війни та опинилися в складних життєвих обставинах.

Запорізьке відділення оголосило про можливість оформлення грошової допомоги для жителів Петро-Михайлівської громади Запорізької області. Реєстрація на грошову допомогу буде проводитися мобільною бригадою благодійної місії 20 листопада 2023 року.

Українці, що належать до певних категорій, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 3600 гривень на кожну особу протягом шести місяців, але не більше ніж чотирьох для однієї сім'ї. Загальна сума грошової допомоги на одну особу становить 21 600 гривень.

Заявки на отримання грошовоъ допомоги можуть подавати внутрішньо переміщені особи, які належать до таких категорій вразливості:

Особи з обмеженими можливостями;

Особи, які страждають від серйозних захворювань;

Одинокі особи віком старше 55 років;

Батьки та матері-одиначки, які виховують неповнолітніх дітей;

Багатодітні сім'ї;

Матері дітей віком до 3 років;

Вагітні українки.

Грошову допомогу можуть отримати ті, чий дохід не перевищує 6318 гривень на особу. Реєстрація відбудеться за адресою: Запорізька область, село Петро-Михайлівка, вулиця Миру, будинок 70, з 10:00 ранку 20 листопада. Учасникам необхідно буде заповнити заяву на грошову допомогу та представити паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО, витяг з банку та документ, що підтверджує їхню належність до категорії вразливості.

Джерело: НаПенсії.

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